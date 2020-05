Plus belle la vie : ce soir, le dernier épisode inédit (résumé + vidéo épisode 4050 PBLV du 1er mai 2020)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4060 du vendredi 1er mai 2020 – Triste nouvelle pour les fans du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ce soir c’est déjà l’heure de la diffusion du tout dernier épisode inédit encore en stock ! Après, il faudra se contenter de rediffusions jusqu’à nouvel ordre. La production va devoir attendre que la reprise des tournages soit possible, le temps du montage et d’avoir assez d’épisodes pour que France 3 reprenne la diffusion normalement ! Autant dire que la coupure risque d’être longue…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4050

Andrès accepte d’avouer ses crimes mais refuse de donner les noms de son réseau à Patrick. Irina se réveille. Andrès lui raconte leur histoire et prend toutes les fautes sur lui. Irina est émue. Elle promet de ne pas culpabiliser avant qu’il ne soit emmené en hôpital pénitentiaire. Luna pense à Andrès, loin de lui. Boher, soulagé, donne sa bénédiction à Samia, qui lui annonce une grande nouvelle…

Samia décide de financer son bus de services avec ses propres moyens et entraîne Blanche dans l’aventure, lui promettant qu’elle ne sera pas récupérée politiquement. L’enthousiasme gagne les deux femmes face à Maeva, séduite. Même Sacha leur fait un beau papier…



Léo est dégoûté d’apprendre que Jimmy n’a jamais eu le numéro de l’inconnue qu’il voulait draguer. De son côté, Rochat veut conquérir Claire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4050 du 1er mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

