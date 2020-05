Koh-Lanta l’île des héros : quels sont les éliminés de l’orientation ? Qui va sur les poteaux ? (résumé + replay 29 mai)

4.7 ( 13 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 14 du vendredi 29 mai 2020 – C’est parti pour le 14ème épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Un épisode raccourci qui n’est autre que la première partie de la grande finale de la saison : l’épreuve de l’orientation !

Régis, éliminé du dernier conseil éliminatoire, rejoint le camps du jury final et explique que c’est Claude qui a voulu venger Jessica. Pendant ce temps là, les 5 finalistes se réjouissent d’accéder à la mythique épreuve de l’orientation. La boussole est dans toutes les bouches tandis que Claude et Moussa, les héros, ont l’avantage d’y avoir déjà participé dans leurs autres saisons de Koh-Lanta.



La bouteille annonce l’orientation. Ils prennent leurs sacs et partent rejoindre Denis !

Denis leur explique qu’il faudra d’abord trouver l’un des trois éléments remarquables : la roche azur, la voute végétale et la souche étoilée. Et nouveauté cette année, le code couleur est masqué au départ et une fois la balise trouvée, il faudra donc obligatoirement revenir !



Tous décident d’aller au plus proche : la voute végétale, sauf Claude qui justement a prévu le coup et part plus loin à la recherche de la souche étoilée. Et c’est Inès qui trouve la voute végétale la première ! Moussa et Alexandra décident de partir pour la roche azur tandis que Claude trouve la souche étoilée ! Il recherche donc la balise dans un rayon de 25 pas.

Mais Moussa et Alexandra qui se trompent de zone, reviennent sans cesse vers Claude, qui en a marre et leur dit. Il leur donne les bonnes indications sur leur zone mais Moussa et Alexandra s’énervent. Mais Claude trouve sa balise le premier ! Il leur fait croire qu’il part vers la voute végétale alors qu’il va à la table d’orientation. De retour il leur dit qu’il a trouvé pour qu’ils se concentrent sur la roche azur.

Pendant ce temps là, Naoil trouve la balise et va à son tour à la table d’orientation.

Sans surprise, Claude est le premier à trouver le poignard et il remporte donc l’orientation en 3h48 !! Il rentre dans l’histoire de Koh-Lanta puisqu’en trois saisons, il a accédé à chaque fois aux poteaux !

Et Inès a beaucoup de chance, elle n’a jamais trouvé la balise mais trouve le poignard directement et se qualifie donc elle aussi pour les poteaux ! Naoil est très déçue et se rend donc à la roche azur, Claude l’informe qu’elle a encore toutes ses chances.

Alexandra fait un malaise, le médecin doit lui ordonner d’arrêter l’aventure. Il ne reste donc plus que Moussa et Naoil pour la roche azur. Moussa trouve enfin le repère alors que Naoil trouve directement la balise ! Moussa la trouve à son tour. Mais coup de théâtre : Naoil perd sa boussole et Moussa ne retrouve plus la balise ! Et c’est finalement Naoil qui trouve le dernier poignard !

Moussa et Alexandra sont donc les finalistes éliminés à l’orientation tandis que Claude, Inès et Naoil seront sur la mythique épreuve des poteaux vendredi prochain.

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce 29 mai 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 5 juin pour suivre la grande finale et découvrir le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta.

