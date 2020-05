« Les 12 coups de midi » : en proposant Élodie Gossuin, Éric trouve sa 7ème étoile mystérieuse (explication indices)

4.9 ( 13 )



ANNONCES





« Les 12 coups de midi » : étoile mystérieuse. Et voilà c’est fait ! Aujourd’hui, dimanche 31 mai 2020, Éric a décroché sa 7ème étoile mystérieuse en proposant le nom de la belle Élodie Gossuin, notre Miss France 2001 !



ANNONCES





Pourquoi Élodie Gossuin vous demandez-vous vous peut-être ? Et bien voilà les explications de Zette….

« Les 12 coups de midi » : explications des indices de l’étoile mystérieuse

Selon Zette,



ANNONCES





– Le lac gelé des Carpates ukrainiennes (image de fond) car elle est marraine du Trophée Andros, une course automobile sur glace

– le microscope pour son bac scientifique, option biologie et ses études en fac de médecine

– la cage pour l’émission Fort Boyard à laquelle elle a beaucoup participé mais dont elle a aussi été l’héroïne en tant qu’Élodie l’Experte, une guerrière de la Cage en 2015.

– le micro parce qu’elle anime la matinale de RFM

– le tracteur pour sa participation à « La Ferme Célbérités »

– Le drapeau européen pour son titre de Miss Europe 2001

– Le miroir pour son titre de reine de beauté

« Les 12 coups de midi » : la cagnotte d’Éric explose

Inutile de vous préciser que la cagnotte d’Éric a fait un nouveau bond en avant. Elle atteint désormais l’incroyable somme de 880.566 euros. Et on peut vous dire ce n’est pas encore fini pour lui.

Cette émission était sa 180ème participation au jeu. Il lui manque désormais 13 participations pour égaler Christian Quesada toujours n°1 et ses 193 participations.

Éric frustré de ne pas pouvoir profiter de ses gains

Et alors qu’Éric devrait se satisfaire de cette énorme cagnotte dont 581.250 euros de cash, ce dernier a déploré ne pas pouvoir en profiter, enfin dans l’état actuel des choses…

« J’ai beaucoup de chance, mais quand même : pour une fois que je pouvais prendre l’avion et aller faire un voyage, patatras ! » (…) J’ai gagné un voyage en Italie, ce sera reporté ; j’ai gagné un voyage en Irlande, ce sera reporté… Et puis j’ai gagné des places de spectacle, et tout est fermé », a t-il lâché dans l’émission d’hier, un brin frustré.

Qu’il se rassure, tout revient peu à peu à la normale…. Il va donc pouvoir très vite profiter de tous ses cadeaux mais aussi de la colossale somme d’argent qu’il a remporté. On va quand même pas le plaindre, non ?

Vidéo replay ?

Vous n’y étiez pas ? Vous avez 7 jours pour vous rattraper grâce au replay de l’émission accessible durant 7 jours sur MYTF1 (site et/ou application)

Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Reichmann

Et pendant ce temps, Jean-Luc Reichmann se prend pour un Prince, enfin au réveil en tout cas. Découvrez la vidéo qu’il a partagé ce matin avec ses nombreux followers.

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann en suivant ce lien.

Nouvelle étoile mystérieuse dès demain

Une nouvelle étoile mystérieuse sera proposée à Éric dès demain, lundi 1er juin 2010. Rendez-vous dès 12 heures sur TF1 et sur MYTF1 pour découvrir qui se cache derrière cette nouvelle étoile de midi.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES