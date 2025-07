C dans l’air du 3 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 juillet 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 3 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ FRANÇOIS GEMENNE, expert du climat et co-auteur du 6ᵉ rapport du GIEC, expliquera comment les vagues de chaleur marines en Méditerranée menacent gravement la biodiversité de la région.

⬛ Iran, Algérie… La France face à la « diplomatie des otages »



Le sort des otages français en Iran reste très préoccupant. Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022 lors d’un voyage touristique, ont été inculpés hier pour « espionnage au profit du Mossad », « complot contre le régime » et « corruption sur terre », des chefs passibles de la peine de mort. Cette « diplomatie des otages », selon Paris, atteint un sommet après les récentes frappes américaines et israéliennes en Iran. Affaiblie par la « guerre des douze jours », Téhéran intensifie sa répression contre des étrangers accusés de liens avec Israël.

Le 23 juin, un bombardement israélien a frappé la prison d’Evin, tuant 79 personnes. Une visite consulaire a confirmé hier que Kohler et Paris sont vivants, avant l’annonce officielle de leur mise en examen. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a exigé leur « libération immédiate et inconditionnelle ».

Le Quai d’Orsay réclame également la libération de Christophe Gleizes, journaliste français condamné à sept ans de prison en Algérie pour « apologie du terrorisme », dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Paris et Alger. La France espère une grâce présidentielle pour Boualem Sansal, écrivain de 75 ans condamné à cinq ans de prison.

Cette crise s’inscrit dans un climat de renvoi de diplomates et de tensions sur les expulsions d’Algériens sous OQTF, laissant craindre une stratégie de « diplomatie des otages » similaire à celle de l’Iran.

Enfin, dans #cdanslair, nous aborderons un sujet encore tabou : les violences sexuelles commises par les forces russes contre des hommes en Ukraine, grâce à un témoignage rare recueilli par notre journaliste Théo Maneval.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 3 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.