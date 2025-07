Wimbledon : Evans / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Evans / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon continue ce jeudi 3 juillet 2025. Le numéro 6 mondial Novak Djokovic affronte le britannique Daniel Evans au second tour.





A suivre cet après-midi à partir de 14h30 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Daniel Evans, fort d’un parcours solide lors de la saison sur gazon (victoire marquante contre Tiafoe à Queen’s, puis quart à Eastbourne), affronte Novak Djokovic cet après-midi à Wimbledon. Le Britannique, qui a déjà remporté le seul affrontement direct entre les deux joueurs — à Monte‑Carlo en 2021 — reste invaincu face au Serbe, ce qui nourrit l’espoir d’un nouvel exploit.

En face, Novak Djokovic, 38 ans, vise un 8e titre à Wimbledon pour égaler le record de Federer, fort d’un parcours stable malgré des soucis physiques au premier tour. Après une mise à l’épreuve contre Alexandre Muller et un changement de rythme, il est prêt à imposer son expérience et son jeu solide au service. L’enjeu : une place en 3e tour, et peut‑être un nouveau pas vers un 25e Grand Chelem.



Evans / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 14h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

