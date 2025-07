Plus belle la vie spoiler : le choc, Samuel a une double vie ! (4 juillet 2025)

Publicité





On peut dire qu’on ne l’avait pas vu venir dans votre feuilleton marseillais de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, vendredi 4 juillet 2025, on va découvrir que Samuel a une double vie !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les adieux à Samuel, Morgane fait un choix, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

En effet, Samuel décline la proposition de Jennifer de dîner tous les deux. Il prétexte avoir besoin de se retrouver seul… Sauf qu’en réalité, Samuel va retrouver une autre femme, avec sa fille !

C’est Déborah, alias D dans son répertoire, que Samuel va retrouver. Celle-ci lui a envoyé un message quelques heures plus tôt pour lui demander si ça allait et quand est-ce qu’ils se voyaient… Samuel arrive tout sourire avec une peluche et il demande si la petite est couchée… Il confie à Déborah qu’il est trop content de les retrouver, elles lui ont manqué ! Samuel aurait-il une fille cachée ?



Publicité