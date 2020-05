Les « 12 coups de midi » : Éric en panne d’inspiration, va t-il trouver l’étoile mystérieuse ?

5 ( 6 )



Les « 12 coups de midi » est diffusé chaque jour de la semaine à partir de 12 heures sur TF1. Et depuis mardi c’est la version « déconfinement » du jeu qui nous est proposée. Une émission un poil plus triste car sans public et sans véritable ambiance. Mais la santé avant tout, alors tout se déroule dans le strict respect des conditions sanitaires liées au Covid-19.



Et alors qu’Éric a récemment confié qu’il n’avais pas eu le temps de réviser autant qu’il l’aurait souhaité – « Je ne bénéficie plus de mes deux heures quotidienne pour approfondir ma culture générale » a t-il récemment confié à Télé Star – on peut dire que le candidat est clairement en manque d’inspiration.

Hier à peine 1.000 euros à partager dont 500 pour sa cagnotte. On l’a connu en meilleure forme.



Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de nouveau. L’indice « cage à oiseaux » s’étant un peu plus dévoilé encore.

Mais cela n’inspire pas vraiment Éric qui a proposé le nom de William Shatner.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Rappel des indices : un lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes (images de fond); un micro; une cage à oiseaux; un microscope.

Noms déjà proposés : Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner.

Les « 12 coups de midi » : en mode déconfinée, le jeu reste un carton d’audience

Il faut croire que cette version déconfinée du jeu plaît. Encore 4.1 millions de fidèles pour l’émission de jeudi soit 36% de part de marché. Autrement dit, TF1 écrase encore et toujours plus la concurrence sur ce créneau horaire.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour les vidéos bonus, le replay et le streaming gratuit.

