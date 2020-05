« N’oubliez pas les paroles » : Maureen affiche déjà 98.000 de gains en 13 victoires !

4.9 ( 9 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » vidéo. L’air de rien Maureen continue son petit bonhomme de chemin. Hier soir encore elle a remporté deux très belles victoires permettant au passage à sa cagnotte d’approcher la barre fatidique des 100.000 euros.



ANNONCES





Dans le premier numéro de NOPLP, Maureen a remporté 10.000 euros supplémentaires. Dans le second, elle a préféré ne pas prendre de risque inutile se contentant de 5.000 euros.

Si on récapitule rapidement le début de son parcours :

Nombre de victoire : 13

Montant des gains hier soir : 15.000 euros

Total des gains : 98.000 euros

Bonus pour sa 10ème victoire : un séjour en Thalasso



ANNONCES





Bientôt dans le classement des 16 plus grands maestros ?

Pour l’instant, Maureen est encore loin du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire puisqu’il lui faudra atteindre au minimum la somme de 162.000 euros pour y pouvoir y prétendre et donc participer aux prochains masters.

Dans l’état actuel des choses elle ne se positionne qu’en 34ème position mais si elle continue à ce rythme, elle pourrait bien nous surprendre.

Toujours un énorme carton d’audience

En attendant que le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ne revienne, « N’oubliez pas les paroles » reste le programme le plus suivi de l’access avec des scores à faire pâlir de jalousie la concurrence. Un peu plus de 3.5 millions de fidèles chaque soir pour Nagui et sez ZIKOS.

Vidéo

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Maureen, nous vous proposons de découvrir l’un de ses prestations sur « Libérée, délivrée »…

« N’oubliez pas les paroles » revient ce soir dès 18h40 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES