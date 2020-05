« Les 12 coups de midi » : Éric n’aurait pas été éliminé, Jean-Luc Reichmann sort le masque, l’étoile toujours mystérieuse !

4.5 ( 8 )



« Les 12 coups de midi ». On y a cru dur comme fer puis on a franchement hésité. Et aujourd’hui la nouvelle, enfin si tant est que cela en soit vraiment une, est tombée : non Éric n’aurait pas été éliminé des « Douze coups de midi » comme le laissait pourtant supposer la fameuse vidéo publiée la semaine dernière par Jean-Luc Reichmann.



Pour mieux comprendre, et parce que vous avez peut-être loupé quelque chose, on va faire un petit récapitulatif. Attention, c’est compliqué !

« Les 12 coups de midi » : récap’ de la supposée élimination d’Éric

Tout a commencé la semaine dernière. Jean-Luc Reichmann publie une vidéo du plateau de l’émission censée être diffusée le jour de la fête des mères. Et que voit-on ? Les pupitres des 4 candidats du jour mais sans le prénom d’Éric.



Stupéfaction sur la toile et sur les réseaux sociaux. Tout le monde ou presque est persuadé que l’animateur du jeu le plus populaire de la télévision a fait une bourde et a annoncé sans le vouloir l’élimination de son champion. Un gros spoiler quoi ! Tout le monde reprend alors l’info, y compris des sites d’information qui habituellement ne s’intéressent jamais à l’émission.

Puis très vite certains se mettent à douter et ne croient pas une seconde à cette élimination. Ils sont même persuadés que cet énorme BUZZ a été orchestré de toutes pièces.

Sauf qu’une vidéo publiée par le Chasseur d’ÉTOILE de Youtube sème de nouveau le doute. Un habitant de MELLAC, commune du département du Finistère dans laquelle Éric réside, révèle en effet avoir vu Éric au volant d’une des voitures remportées dans l’émission. Son élimination supposée paraît donc alors pleinement crédible.

Puis nouveau revirement après qu’un technicien ait publié une photo du plateau de l’émission sur laquelle on voit les pupitres des candidats avec le prénom d’Éric. Ce cliché ayant été publié après celui de Jean-Luc Reichmann, les doutes font leur grand retour et la thèse de son élimination un peu moins crédible…

Et aujourd’hui…

Et voilà qu’aujourd’hui le célèbre Youtubeur démonte définitivement toute cette rocambolesque affaire. Citant un de ses fidèles abonnés, il affirme qu’Éric est retourné en studio pour la reprise des tournages. Et oui les enregistrements étaient en pause pour cause de long week-end de l’Ascension.

Bref, on y comprend au final plus grand chose dans tout ça. On a lu tout et son contraire en quelques jours à peine, alors difficile d’y voir très clair. Il ne nous reste plus qu’à regarder l’émission quotidiennement puisque nous ne connaissons finalement ni les tenants et aboutissants de toute cette « affaire » enfin de ce BUZZ.

Et sinon quoi de neuf dans « Les 12 coups de midi » ?

Et bien aujourd’hui fut une belle journée pour Éric qui a signé un coup de maître à 20.000 euros dont 10.000 sont venus gonfler le montant de son énorme cagnotte. Elle atteint désormais la somme de 852.844 euros. Rappelons qu’il s’agit du plus gros gain jamais enregistré dans l’émission.

Du côté de l’étoile mystérieuse absolument rien de nouveau ce qui a poussé Éric à rester à peu près sur la même lignée en proposant le nom de la mannequin et actrice française, mais d’origine ukrainienne, Olga Kurylenko.

Rappel des indices

– Un lac gelé des Carpates ukrainiennes (image de fond)

– un microscope binoculaire

– une cage à oiseaux dorée

– un micro

– un tracteur

Rappel des noms déjà proposés

Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner Matt Czuchry, Macha Méril, Raphaël, Leonard Nimoy, Joe Dassin, Sara Giraudeau, Serge Gainsbourg, Sacha Distel, Ashton Kutcher Olga Kurylenko.

Rappelons que le nom de la personnalité se cachant derrière cette étoile mystérieuse a fini par fuiter sur la toile. Si cette info s’avère exacte, nous vous communiquerons un indice capital afin de vous aider. Et oui ici on ne donne jamais la bonne réponse histoire de faire fonctionner vos méninges.

« Les 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann porte enfin un masque

Ces derniers jours Jean-Luc Reichmann n’a pas été épargné sur les réseaux sociaux. Et oui, lui aussi. Nombreux sont ceux à lui avoir reproché de ne pas porter de masque sur les vidéos des coulisses du jeu qu’il partage régulièrement sur Instagram et/ou Twitter.

Alors aujourd’hui, pour la reprise des enregistrements après ce long week-end, c’est avec un masque qu’il a fait un petit coucou à ses nombreux fidèles. De quoi clouer le bec à tous ces haters qui passent leur journée à tout scruter et à tout critiquer…

Prochain rendez-vous avec les « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 mais aussi en streaming vidéo gratuit et replay sur MYTF1 et ce durant une période de 7 jours

