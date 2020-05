« Les 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann répond à ses détracteurs, Éric blessé, une étoile toujours mystérieuse !

4.6 ( 9 )

« Les 12 coups de midi » actu du jour. Succès incontesté et incontestable de la grille de TF1, le jeu « Les Douze coups de midi » continue d’affoler les compteurs du sacro-saint audimat. Hier midi vous étiez 4.1 millions à suivre la suite du parcours d’Éric toujours en course. Et oui….N’en déplaise à ceux qui passent leur journée à casser le programme, la mécanique du jeu et/ou ses champions…



Et parce que les gens sont de plus en plus méchants et agressifs sur les réseaux sociaux, voilà que Jean-Luc Reichmann en prend lui aussi pour son grade.

Certains lui reprochent d’en faire trop, beaucoup trop même, et de se poser en donneur de leçons notamment en ce qui concerne les règles sanitaires liées au Covid-19. Alors qu’aucun animateur de télévision ne porte actuellement de masque, voilà que certains de ses détracteurs déplorent le fait que lui non plus n’en porte pas. Ben comme les autres quoi…

Est-ce en réponse à tout cela que Jean-Luc Reichmann a publié une vidéo hier sur son compte Instagram ? À moins que cela ne soit dû au hasard… Sur cette dernière on l’entend dire à au moins deux reprises qu’il porte bien un masque en coulisses et qu’il le retire quelques secondes seulement avant le début de l’enregistrement. Découvrez maintenant cette vidéo…



Cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran et/ou votre navigateur ? Retrouvez-le sans plus attendre sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann.

Éric blessé, une étoile toujours mystérieuse !

Sinon pas grand chose à signaler d’autre. Éric est toujours en course mais est désormais un candidat blessé par la jalousie et/ou les remarques désobligeantes dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux.

Il se murmure également qu’Éric serait désormais le plus grand champion de tous les temps puisqu’il était toujours le maître de midi lors des derniers enregistrements de l’émission. Il aurait désormais dépassé Christian Quesada en nombre de participations. Info que nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer mais nous menons bien sûr l’enquête de notre côté !

Quant à l’étoile mystérieuse, elle n’a jamais aussi bien portée son nom. Parce qu’il n’y a pas public, les fuites sont limitées ! Du coup personne ne sait qui se cache derrière cette étoile de midi et il faut se contenter des indices que nous voyons. Et quelque chose nous dit qu’ils sont encore bien tirés par les cheveux.

Rappel des indices

– En image de fond un lac gelé (du côté de l’Ukraine)

– un microscope

– une cage à oiseaux de couleur doré

– un micro de type ancien.

Sur les réseaux sociaux plusieurs noms circulent dont celui de Pierre Perret. Le micro parce qu’il a été animateur radio, la cage pour son tube « La cage aux oiseaux » bien sûr. Sauf que ça ne semble pas coller avec ce fameux lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes ni avec le microscope. Et puis ça serait un peu trop facile non ?

Aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Éric sera de retour aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi » de TF1 à partir de 12 heures. 168ème participation en ce mardi 19 mai 2020 et une cagnotte de départ de 824.794 euros de gains et de cadeaux dont 551.050 euros de cash.

« Les 12 coups de midi » c’est aussi en streaming vidéo gratuit et replay sur MYTF1 et ce durant une période de 7 jours.

