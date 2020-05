« Plus belle la vie » du 19 mai 2020 : deux épisodes de PBLV ce soir, une audience qui reste très faible

4.6 ( 10 )



« Plus belle la vie » du 19 mai 2020. Ce soir encore deux épisodes en rediffusion de PBLV seront diffusés dès 20h15 sur France 3 et France.TV. Pour mémoire et/ou pour ceux qui atterrissent tout juste, il s’agit d’épisodes déjà diffusés durant l’été 2015. Mais que les fans se rassurent, il n’y a pas que des « mauvaises » nouvelles. Les tournages vont enfin reprendre du côté des studios de la Belle de Mai.



Et ce soir (re)découvrez les épisodes n°2807 et n°2808.

« Plus belle la vie » du 19 mai 2020 : les deux épisodes de ce soir

Épisode n°2807 :



De retour à Marseille, Noham accoste Estelle avec la plus grande discrétion. Pour le cacher, Wendy indique à Estelle un vieux cabanon isolé et perdu. Une fois Noham en sécurité, ils s’avouent leur désir de ne plus jamais se séparer. De son côté, Djawad se demande où est partie Estelle depuis plusieurs heures…

Philippe jure à Boher qu’Andrée a extrapolé cette histoire de bars à hôtesses. Voyant Samia embarrassée par la présence de son beau-père, Patrick compatit. Boher surprend Philippe qui se dispute violement avec sa mère au téléphone. Il jure à son fils qu’il veut la reconquérir, mais lui demande de pouvoir rester encore quelques jours.

Jérôme est optimiste et promet à son fils les vacances dont il rêve. Aïcha le briefe sans ménagement et lui met la pression dès son premier jour. A son retour, Jérôme cache à sa famille ces débuts difficiles…

Sous le charme de Frémont, Dorothée lui prépare une nouvelle surprise. Frémont est aux anges en découvrant une magnifique voiture décapotable. Wanda encourage Frémont à obtenir encore plus…

Épisode n°2808 :

Noham veut obtenir de faux papiers pour fuir la France avec Estelle. Mais son contact est à Paris. Estelle se résout à y aller à sa place. Face à Djawad, elle prétexte aller soutenir une amie en pleine rupture. Djawad fait part de ses doutes à Julio sur la cause de ce départ imprévu…

Philippe accumule les maladresses chez les Boher. Samia veut déjà s’en débarrasser. Boher le recadre, et exige qu’il appelle Andrée pour s’excuser. Philippe promet sans le faire. Mais il est déterminé à passer sa retraite au soleil…

A l’hôpital, Jérôme encaisse les moqueries de Stéphane. Ses déboires continuent, quand Riva le jette d’une chambre dans laquelle il est en consultation. Aïcha lui impose de tenir son rythme de travail. Jérôme insiste auprès de Riva qui se fâche…

Céline fait la connaissance de Dorothée face à un Frémont mal à l’aise. Il l’assure que c’est une simple amie. Dorothée sonde Wanda pour savoir si elle plaît à Charles, puis rassurée, lui propose de passer un moment plus intime avec elle…

Audience en berne

Dans la série « Quand ça veut pas, ça veut pas », l’audience reste en berne pour ces rediffusions. Hier soir, lundi 18 mai 2020, les deux épisodes sont restés très faibles :

– Le second épisode a pu compter sur 1.58 million de fidèles pour 6.2% de part de marché.

– Le premier épisode s’est contenté de 1.13 million de mordus (pda 4.6%).

« Plus belle la vie » en mode rediffusion c’est encore ce soir dès 20h15 sur France 3 et France.TV

