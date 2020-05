Les « 12 coups de midi » : même sans Éric, les fidèles sont au rendez-vous !

4.9 ( 10 )



Les « 12 coups de midi » actu. Le jeu quotidien de TF1 « Les douze coups de midi » est toujours en mode rediffusion et le restera encore pour un petit moment. Les enregistrements ne reprennent en effet que ce lundi 11 Mai 2020 – et avec Éric s’il vous plaît – et il conviendra d’attendre un peu avant de retrouver des émissions inédites, les équipes techniques ayant besoin de quelques jours pour procéder au montage.



En attendant les rediffusions s’enchaînent et TF1 nous propose toujours de voir ou revoir le début du parcours de Paul, désormais 3ème plus grand maître de midi de l’histoire du jeu

>>> Classement des 10 plus grands maîtres de midi mis à jour ICI

Et sinon dans l’émission d’hier…

Et sinon que s’est-il passé hier dans l’émission. Et bien Paul a frappé un grand coup avec une victoire à 30.000 euros dont 15.000 pour sa cagnotte.

Notez qu’en fin d’émission Jean-Luc Reichamnn a proposé à un téléspectateur de remporter la même somme par tirage au sort. Et c’est Christelle qui a eu la chance d’être tirée au sort.



Quant à l’étoile, elle est restée mystérieuse Paul ayant proposé le nom de l’acteur britannique John Hurt, devenu célèbre grâce à son rôle dans « Elephant Man ».

Récapitulatif des indices visibles sur l’étoile mystérieuse : le Monastère de Kilmacduagh en photo de fond (Irlande, ndrl); un éléphant; une lanterne chinoise; une couronne; une statuette de type TOTEM, un avion de chasse.

L’indice offert par Stars-actu.fr : il s’agit d’un acteur américain au célèbre chapeau.

Un dispositif inédit pour la reprise des tournages

En ce qui concerne la reprise des tournages TF1 a annoncé hier qu’un dispositif inédit allait être mis en place. « Le tournage, qui s’effectuera sans public, respectera, bien entendu, toutes les mesures de sécurité sanitaires et les distances règlementaires » a t-on assuré du côté de la chaîne.

La production en a profité pour confirmer qu’Éric serait bien présent.

Les fidèles des « 12 coups de midi » sont toujours là

La bonne nouvelle c’est que malgré ces rediffusions et l’absence d’Éric les fidèles sont toujours au rendez-vous. 3.34 millions de téléspectateurs hier, jeudi 7 mai 2020, et pas moins de 31.5% de part de marché.

Les « 12 coups de midi » seront de retour tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1 (replay, streaming vidéo). Serez-vous de la partie ?

