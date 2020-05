« Les 12 coups de midi » : reprise des tournages avec Éric, classement des plus grands maîtres, étoile mystérieuse… on fait le point !

4.2 ( 60 )



ANNONCES





« Les 12 coups de midi » : reprise des tournages avec Éric, classement des plus grands maîtres, étoile mystérieuse et ses indices…. Stars-Actu.fr fait le le point avant un retour à la « normale », enfin presque.

Pour le moment toutefois notez que le jeu de TF1 continue d’être en mode rediffusion depuis le 29 avril dernier mais cela ne durera pas. Comme nous vous l’avons annoncé il y a plusieurs jours déjà, les tournages vont bel et bien reprendre.



ANNONCES





« 12 coups de midi » : reprise des tournages mais sans public

C’est donc ce lundi 11 mai 2020 que les tournages vont reprendre du côté de la Plaine Saint-Denis mais dans des conditions un peu particulières il faut bien le dire :



ANNONCES





– Tous les candidats seront sélectionnés dans un rayon de 100 kilomètres

– Les gestes barrière et la distanciation sociale seront appliqués de manière rigoureuse et systématique et ce dans le respect des directives gouvernementales

– Aucun public ne sera présent dans l’émission comme l’a indiqué Jean-Luc Reichmann, et cela pourrait durer. « Pour le public, je pense que si on anticipe un peu, il n’y aura pas de public avant la rentrée, il faut être super lucide là-dessus, on va prendre toutes les précautions » a t-il récemment déclaré au micro des Grandes Gueules sur RMC.

« 12 coups de midi » : reprise des tournages avec ou sans Éric ?

La question que chacune continue de se poser est : Éric, actuel maître de midi, sera t-il ou pas présent pour cette reprise. Nos déplacements étant limités à 100 kilomètres, il n’est à priori pas possible pour lui de venir jusqu’à Paris pour le jeu.

Toutefois, et il y a quelques jours à peine, Isabelle Morini-Bosc a déclaré qu’il allait vraisemblablement bénéficier d’une dérogation exceptionnelle pour se rendre sur le plateau de l’émission. Puis il sera logé sur place jusqu’à son élimination.

📺 Quand et comment vont reprendre les tournages des jeux télévisés ? @IsaMoriniBosc dans #RTLMatin @LVT_RTL avec Yves Calvi. pic.twitter.com/Ej0m1luht5 — RTL France (@RTLFrance) May 4, 2020

Et alors qu’il se murmurait avec insistance que le candidat pourrait choisir de quitter le jeu par peur d’être contaminé par le virus et de le transmettre ensuite à ses proches, TF1 a confirmé qu’Éric serait bien présent.

Dès lundi 11/05, reprise des Tournages pour @JL_Reichmann et toute l'équipe des @12Coups_tf1 Eric, incroyable Maître de Midi, sera au RDV pour continuer son fabuleux parcours. Tournage sans public, respectant les mesures de sécurité sanitaires et distances réglementaires pic.twitter.com/gqgbGFNh8k — TF1 Pro (@TF1Pro) May 7, 2020

Étoile mystérieuse, ou en étions-nous ?

Le 28 avril 2020, la dernière inédite a été programmée. L’occasion d’un point sur la fameuse étoile mystérieuse. Où étions nous ? Faisons le point. Et d’abord découvrons ensemble l’étoile mystérieuse telle qu’elle se présentait à nous lors de cette ultime émission.



ANNONCES





On y voyait ainsi :

– En photo de fond : un lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes selon la page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile midi ? »

– un microscope et/ou loupe binoculaire selon Éric.

– Un micro

Noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse : Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat.

Classement des plus grands maîtres de midi

Voici le classement provisoire des 10 plus grands maîtres de midi (en terme de gains) des « 12 coups de midi » après l’émission du mardi 28 avril 2020.

Classement en terme de gains

1. Eric : 811.744 €

2. Christian : 809 392 €

3. Paul : 691 522 €

4. Véronique : 447 226 €

5. Alexandre : 417 828 €

6. Benoît : 397 946 €

7. Bruno : 393 650 €

8. Timothée : 353 348 €

9. Xavier : 335 856 €

10. Sylvain : 335 593 €

Classement en nombre de participations

1. Christian : 193 participations

2. Eric : 160 participations

3. Paul : 153 participations

4. Véronique : 100 participations

5. Timothée : 83 participations

6. Benoît : 82 participations

7. Bruno : 80 participations

8. Xavier : 76 participations

9. Alexandre : 75 participations

10. Sylvain : 75 participations

Et l’audience dans tout ça ?

L’audience du jeu reste au top tout. Hier encore 3.5 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel soit 31% du public présent devant son poste de télévision.

En attendant d’en savoir un peu plus sur la reprise des enregistrement mais aussi sur le retour, ou pas d’Éric, retrouvez les « 12 coups de midi » en mode rediffusion tous les jours dès 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

À quand des émissions inédites ?

Même si les tournages reprennent lundi, quelques jours seront nécessaires pour le montage des émissions. On vous communiquera la date de diffusion d’émissions inédites dès que possible.

En attendant votre jeu « Les 12 coups de midi » reste en mode rediffusion et vous donne rendez-vous demain dès 12 heures sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 60 Aucune note

LIENS SPONSORISES