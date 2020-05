3.7 ( 45 )



« Les 12 coups de midi » : reprise des tournages sans Eric ? Comme nous vous l’avons indiqué durant le week-end, c’est à priori lundi prochain (11 mai 2020, ndrl) que les enregistrements des « 12 coups de midi » devraient reprendre mais sans public. Seuls les candidats devraient donc être présents sur le plateau du jeu quotidien de TF1.



Éric étant le maître de midi en titre, il serait logique qu’il reprenne sa place. Pour mémoire rappelons que le plus grand champion du jeu (en terme de gains) affiche à ce jour 811.744 euros de gains et de cadeaux dont 538.000 euros de cash et ce après 160 participations.

« Les 12 coups de midi » : reprise des tournages sans Eric ?

Oui mais nombreux sont ceux à se demander si Éric va pouvoir reprendre les tournages car si l’on se réfère aux récentes annonces du gouvernement, les déplacements à plus de 100 kilomètres de son domicile resteront interdits le 11 mai prochain et pour de nombreuses semaines encore.

Et le problème c’est qu’ÉRIC habite en Bretagne ! Alors comment faire ?



Et bien selon Isabelle Morini-Bosc, qui en fait l’annonce ce matin sur RTL, Éric va bénéficier d’une dérogation exceptionnelle alors que tous les autres candidats seront choisis dans un périmètre de 100 kilomètres maxi.

Et pour éviter des allers-retours inutile, il sera logé à Paris jusqu’à son élimination. Un traitement de faveur qui ne devrait pas plaire à tout le monde, on l’imagine en tout cas.

📺 Quand et comment vont reprendre les tournages des jeux télévisés ? @IsaMoriniBosc dans #RTLMatin @LVT_RTL avec Yves Calvi. pic.twitter.com/Ej0m1luht5 — RTL France (@RTLFrance) May 4, 2020

Et sinon aujourd’hui…

Dans la rediffusion de l’émission d’aujourd’hui, notez un coup de maître à 10.000 pour Paul et une toujours mystérieuse sur laquelle on croit deviner un nouvel indice. Et il s’agit d’un… avion de chasse !

Pourquoi cet avion de chasse comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse ? .

En plus des indices déjà visibles (voir ICI), on dévine donc un avion de chasse. Pourquoi ? Et bien parce que l’acteur américain que nous recherchons a tourné dans des films de guerre.

Les rediffusions des « 12 coups de midi » continuent demain à partir de 12 heures sur TF1 ou sur MYTF1 pour les vidéos en replay et streaming.

