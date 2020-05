« Les 12 coups de midi » : reprise des enregistrements ?

4.9 ( 10 )



ANNONCES





« Les 12 coups de midi » de TF1 sont, mais vous le savez tous désormais, en mode rediffusion depuis plusieurs jours déjà. Les téléspectateurs ont le plaisir de (re)vivre le parcours de Paul appelé aussi WIKIPAUL par Jean-Luc Reichmann de par ses incroyables connaissances.



ANNONCES





Mais même s’il s’agit d’émissions déjà vues, Jean-Luc Reichmann intervient tous les jours depuis chez lui pour faire un petit coucou à ses millions de fidèles. Cela se vérifie avant comme après l’émission du jour.

Et hier un message ne leur aura probablement pas échappé ! L’animateur a annoncé qu’il était fort probable que les enregistrements d’émissions inédites reprennent dès le 11 mai prochain. Enfin à moins bien sûr que le déconfinement ne soit remis en question.



ANNONCES





Sous quelles conditions ? Telle est la question. Il semble quasiment acquis, qu’en plus des gestes barrière, l’émission pourrait être enregistrée sans public comme Jean-Luc Reichmann l’a d’ailleurs annoncé il y a quelques jours. Au micro des « Grandes gueules » sur RMC, il a en effet déclaré : « Pour le public, je pense que si on anticipe un peu, il n’y aura pas de public avant la rentrée, il faut être super lucide là-dessus, on va prendre toutes les précautions ».

Et sinon

Sinon notez que dans l’émission d’hier Paul a remporté la somme de 10.000 euros à partager.

Du côté de l’étoile mystérieuse un totem commence à faire son apparition sur cette étoile mystérieuse. Pourquoi un totem ? En raison des origines amérindiennes de l’acteur américain que nous recherchons.

Il y a aussi :

✅ En image de fond, le Monastère de Kilmacduagh : en raison des origines irlandaises du personnage recherché

✅ Un éléphant : parce que cette personne est proche du parti Républicain américain dont l’éléphant est l’emblème

✅ Des lanternes asiatiques : parce qu’il a été champion d’arts martiaux

Les « 12 coups de midi » en mode rediffusion c’est aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES