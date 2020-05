« Les enfants du marais » : aujourd’hui sur France 2 (vidéo)

4.5 ( 8 )



« Les enfants du marais » de Jean Becker est den mode rediffusion cet après-midi sur France 2. Rendez-vous dès 14h15 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV (via sa fonction direct).



Au casting de ce film André Dussollier, Jacques Gamblin ou bien encore Jacques Villeret

« Les enfants du marais » : histoire, synopsis

Bref aperçu de votre film :



Garris et Riton vivent au bord d’un étang marécageux. Riton a trois enfants turbulents de son second mariage. De temps en temps, il noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d’oublier son grand amour, Pamela, sa première femme. Garris, lui, vit seul. C’est un homme simple et généreux, à l’esprit plutôt vagabond. S’il reste là depuis dix ans, ce n’est que pour aider Riton et sa famille. Ils vivent de petits métiers et comme dit Garris: « On est des gagne-misère, mais on n’est pas des peigne-culs ». Ils ont quelques amis: Amédée, un homme rêveur, passionné de lecture, Pépé, un ancien du Marais, qui, bien qu’il soit devenu un riche industriel, n’a pas renié ses origines et Tane, le conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une femme, Marie…

Le saviez-vous ?

– Il s’agit du premier long-métrage de Jean Becker, fils du réalisateur Jacques Becker

– « Les enfants du marais » n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de Georges Montforez

– Lors de sa sortie en salles, le film a réuni 2.14 millions de spectateurs.

Vidéo

Voici la bande-annonce de votre film

« Les enfants du marais » c’est aujourd’hui, à partir de 14h15 sur France 2.

