« Les Marmottes » d’Elie Chouraqui : cet après-midi sur France 2 (vidéo)

« Ma famille t’adore déjà » d’Elie Chouraqui, c’est aujourd’hui à la télé. Rendez-vous cet après-midi dès 14 heures sur France 2 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via le site et/ou l’application France.TV (fonction direct).



Au casting Jean-Hugues Anglade, Virginie Ledoyen, Gérard Lanvin, André Dussollier, Daniel Gélin, Christine Boisson ou bien encore la regrettée Marie Trintignant.

« Les Marmottes » d’Elie Chouraqui : l’histoire

Comme chaque année lors du réveillon de Noël, Léo réunit les siens dans le chalet familial à Chamonix. On rit, on chante, on se détend, on se réchauffe telles des marmottes qui ont compris que la vie en tribu est la seule défense contre le froid du monde. Seulement voilà, cette année là, les règlements de compte, les quiproquos, les situations cocasses vont se succéder à un rythme endiablé.



À propos

Le film a été nominé 3 fois aux César 1994 dans les catégories suivantes :

🏆 meilleure actrice dans un second rôle (Marie Trintignant)

🏆 meilleur espoir féminin (Virginie Ledoyen)

🏆 meilleur espoir masculin (Christopher Thompson)

Malheureusement il en est reparti bredouille.

Bande-annonce vidéo

On termine comme souvent avec les images de la bande-annonce…

« Les Marmottes » d’Elie Chouraqui à (re)découvrir aujourd’hui sur France 2 et France.TV à partir de 14 heures.

