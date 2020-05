Audiences TV prime 8 mai : « Koh-Lanta » large leader

4.7 ( 17 )



Audiences TV prime 8 mai 2020. Les vendredis de confinement se suivent et se ressemblent. Qu’en sera t-il la semaine prochaine ? La question se pose. En attendant très nette domination de TF1 hier soir avec la suite de l’aventure « Koh-Lanta : l’île des héros ». Alors que la finale approche, l’élimination surprise de Jessica a fait vibrer 6.57 millions de téléspectateurs soit 27.3 % du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 8 mai 2020 : autres chiffres, autres chaînes

En mode rediffusion « Candice Renoir » peut compter sur ses nombreux fidèles. Hier soir 4.35 millions d’entre-eux ont répondu à l’appel des deux premiers épisodes de la soirée. La part d’audience moyenne est de 17.2 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Le « NCIS » de M6 n’a pas à rougir de ses performances. Également en mode rediffusion, les deux premiers épisodes de la soirée ont réuni 2.36 millions d’inconditionnels soit 9.2 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant la petite lucarne.

Déception pour l’émission proposée par France 3 « Un jour, un destin ». Elle était consacrée hier soir aux secrets du cinéma de Gérard Oury qui, rappelons-le tout de même, a fait tourner les plus grands comme Bourvil, De Funès et Belmondo. Verdict : 1.78 million de nostalgiques et 7% de part de marché.



Arte complète le top 5 avec un épisode en rediffusion de la série « Meurtres à Sandhamn ». Il a été vu ou revu par 1.47 million de personnes (pda 5.7%).

