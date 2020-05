Little Richard est mort

4.6 ( 20 )



Little Richard, de son vrai nom Richard Wayne Penniman, est mort aujourd’hui à l’âge de 87 ans. Considéré comme l’un des créateurs du rock ‘n’ roll à la fin des années 1950, il était pianiste auteur, compositeur et interprète de quelques-uns des plus grands classiques du rock ‘n’ roll, dont Long Tall Sally, Good Golly, Miss Molly, Rip It Up, Lucille et Tutti Frutti… des titres repris par les plus grands comme Elvis Presley les Beatles et même Johnny Hallyday.



Un artiste de génie qui s’était auto-proclamé roi du « Rock’n’Roll », un style musical qui perd aujourd’hui l’un de ses plus grands noms et même l’un de ses grands architectes tellement il a marqué son époque, défini un ton et marqué plusieurs générations.

Il est décédé aujourd’hui à Los Angeles à l’âge de 87 ans. Et c’est son fils qui a annoncé la nouvelle sans toutefois donné plus de précision.



