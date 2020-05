Plus belle la vie : un couple phare pourrait se reformer !

4.7 ( 26 )



Plus belle la vie PBLV infos intrigues personnages – Alors que la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » est à court d’inédits depuis maintenant une semaine et est passée en mode rediffusions, une actrice a balancé une info qui devrait faire plaisir aux fans.

En effet, Anne Decis, alias Luna dans PBLV, a confié dans une interview pour Télé Loisirs que son personnage pourrait bien se remettre avec… Sacha !



Une info étonnante mais à laquelle Anne Decis semble croire alors qu’avant l’arrêt de la diffusion des inédits, Luna venait de vivre une histoire forte avec Andrès, alias Pavel. Ce dernier, devenu paraplégique, allait être transféré en prison.

Luna va donc devoir se reconstruire et elle va pouvoir compter sur son ex, Sacha. Mais ce dernier est en couple avec Victoire… Alors ira-t-il jusqu’à la quitter pour se remettre avec Luna ? C’est ce que semble croire Anne Decis.



« Selon moi, Luna, qui est vraiment amoureuse d’Andres, prétend avoir fait le deuil de sa relation avec Sacha, qu’elle a accepté leur séparation et qu’elle lui a pardonné l’accident. Elle l’a dit et ce sont des scènes qui ont été tournées. Mais il y a un lien tellement fort entre eux, qu’ils ne pourront jamais n’être que des ex, ni de simples amis. » a déclaré l’actrice alors que rien n’est pas fait de ce côté là dans les scénarios de « Plus belle la vie ».

« Luna est quand même allée foutre le bordel au mariage de Sacha quand il le lui a demandé. Sacha a demandé beaucoup de choses dingues à Luna, et elle a toujours accepté, ce qui prouve bien qu’il y a un truc entre eux qui est presque à la vie à la mort. » a ajouté Anne Decis.

Reste à savoir si les scénaristes écouteront Anne Decis ou s’ils laisseront Sacha couler des jours heureux avec la belle Victoire.

