Matt Pokora et Christina Milian : bientôt le mariage ?

5 ( 3 )



Et si Matt Pokora et Christina Milian étaient fiancés et allaient se marier prochainement ? C’est la rumeur qui circule depuis que la chanteuse et animatrice américaine a été vue sur les réseaux sociaux avec une nouvelle bague.

Une bague avec un diamant qu’elle porte à l’annulaire et que l’on peut voir sur une photo que la compagne de Matt Pokora a publié sur Instagram ce dimanche.



De quoi déclencher les spéculations sur un éventuel mariage des jeunes parents du petit Isaiah, né en janvier dernier.

Mais Christina Milian a rapidement démenti la rumeur : non, ils ne sont pas fiancés !



« Lol… C’est juste un truc cool à porter » a-t-elle affirmé en répondant à un commentaire.

