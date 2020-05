Les 12 coups de midi : Xavier annonce une mauvaise nouvelle

5 ( 3 )



Xavier, candidat historique du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » particulièrement apprécié des téléspectateurs, a annoncé une mauvaise nouvelle en cette fin de semaine.

En effet, alors que Xavier et sa compagne Laura doivent se marier en juillet, il se pourrait bien que le mariage n’est pas lieu à la date prévue initialement !



En cause, l’épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires liées au COVID-19.

« Comme des centaines de Français qui comptaient se marier cet été, on est toujours dans le flou. (…) On attend le 2 juin pour savoir si les mariages seront possibles cet été en grand comité » a expliqué Laura jeudi alors que Xavier et sa compagne étaient aux côtés de Jean-Luc Reichmann par visioconférence jeudi dans « Les 12 coups de midi ».



Il se pourrait donc que Xavier et Laura soient contraints de repousser leur mariage. A suivre mais Jean-Luc Reichmann a affirmé que dans tous les cas il « serait là le jour J ».

