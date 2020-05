Décès de Jean-Loup Dabadie

4.9 ( 11 )



L’académicien Jean-Loup Dabadie est mort ce dimanche à l’âge de 81 ans, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On ne connaît pas les circonstances précises de sa mort, mais selon Le Figaro elle ne serait pas due au coronavirus.

Il avait été élu à l’Académie française le 10 avril 2008 au fauteuil de Pierre Moinot.



De nombreuses personnalités lui ont rapidement rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« La France perd un auteur aux mille talents, inclassable et populaire. Les mots de Jean-Loup Dabadie exprimaient avec évidence et justesse nos sentiments jusqu’à accompagner chaque moment de nos vies. Nous retiendrons son sourire et son élégante discrétion. Je pense à sa famille » a écrit Franck Riester, ministre de la culture, sur son compte du réseau social Twitter.



« Quelle grande tristesse d’apprendre la disparition de Jean-Loup Dabadie. Ecrivain, parolier, journaliste, scénariste, dialoguiste, tel un alchimiste des mots qui dansent, il transformait les paroles en mélodies » a écrit Jack Lang.

