Pierre Garnier et Matt Pokora : sortie de leur duo sur « Chaque seconde » (VIDÉO)

C’est cette nuit qu’est sorti le duo de Pierre Garnier et Matt Pokora. Il s’agit d’une reprise du titre « Chaque seconde » du gagnant de la Star Academy 2023.











« Quand on s’est revu avec Matt, il m’a dit ‘Chaque seconde c’est la chanson que je préfère dans ton album’. Comme j’adore cette chanson aussi, ça m’a donné envie de vous faire une surprise et de vous proposer une version un peu différente de celle que vous connaissez. » a écrit Pierre Garnier un peu plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux.

Artistiquement, ce duo n’apporte pas grand chose. Matt Pokora a simplement posé sa voix sur le titre de Pierre Garnier, qui n’a quasiment pas changé. Résultat, pas mal de critiques et de déception de la part des fans des deux artistes.

Le single est sorti ce vendredi, trois semaines avant le lancement de la Star Academy 2024, saison pour laquelle Matt Pokora sera le parrain.



VIDÉO Pierre Garnier et Matt Pokora reprennent « Chaque seconde »