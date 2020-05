4.7 ( 12 )



« Plus belle la vie » : reprise des tournages dès le 26 mai. On a lu tout et son contraire depuis plusieurs jours déjà. Mais aujourd’hui c’est l’info officielle, les tournages de PBLV vont bien reprendre. Et ça va redémarrer à compter du 26 mai prochain. Quant à la diffusion de ces épisodes inédits, aucune date n’a été officiellement annoncée pour le moment.



« Plus belle la vie » : reprise des tournages dès le 26 mai, mais…

Et c’est le Parisien qui annonce la nouvelle ce matin.

Après plusieurs semaines d’arrêt total, les studios de Belle de Mai vont donc reprendre du service mais dans des conditions particulières. Tout comme pour « Demain nous appartient » ils se dérouleront dans le strict respect des nouvelles nouvelles règles sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.

Nouvelles règles, nouvelles contraintes, réécriture de certains épisodes et/ou de certaines scènes, plus rien ne sera tout à fait comme avant.



Selon le célèbre quotidien sont notamment prévus : des marquages au sol pour gérer les entrées et sorties, le respect de la distanciation sociale, le port du masque pour tout le monde même si les comédiens pourront les retirer lors des prises, décontamination des accessoires et nettoyage régulier des décors…etc

Les acteurs vont devoir se maquiller eux-mêmes et des opérations de désinfection seront mises en place partout y compris en coulisses.

Ne reste plus qu’à connaître la date de diffusion de ces inédits. Et là ça risque de durer un peu, France 3 ayant totalement écoulé son stock d’inédits.

