« This Is Us » du jeudi 28 mai : la saison 2 en prime-time ce soir sur M6

4.9 ( 8 )



ANNONCES





« This Is Us » du jeudi 28 mai 2020 : « This Is Us », la série familiale par excellence dont la saison 1 a été diffusé chaque jeudi soir en seconde partie de soirée sur M6, passe en prime dès ce soir. Au programme les 4 premiers épisodes de la saison 2 dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur 6PLAY.



ANNONCES





« This Is Us » : en quelques lignes

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on replante le décor…

This Is Us nous raconte, sur trois générations, la vie d’une famille américaine avec ses moments de joie, ses rituels, ses secrets, ses chamailleries, et ses torrents d’amour. C’est une tribu que l’on a envie d’adopter illico ! Émouvante mais pas mièvre, dramatique mais pleine d’humour, ambitieuse mais pas élitiste, addictive comme un soap mais brillante et profonde….

Enceinte de triplés, Rebecca Pearson a vécu une grossesse difficile. Ses bébés naissent finalement pile le jour du 36e anniversaire de son mari, Jack. La série nous fait partager la vie de cette famille presque ordinaire à travers différentes époques. D’abord, Rebecca et Jack, les parents, que l’on découvre durant les premiers temps de leur mariage, puis de la naissance de leurs triplés à l’enfance de ces derniers. Par ailleurs, on suit aussi l’histoire des enfants devenus adultes : Kevin, le beau gosse, moins couvé de la fratrie car il ne semblait pas rencontrer de difficultés particulières, Kate, la fille à son papa qui a toujours lutté contre ses problèmes de poids, et Randall, l’enfant précoce, l’outsider de la famille, l’enfant dont le prénom ne commence pas par un K.



ANNONCES





Dans la saison 2

La première saison laisse les trois enfants de Jack et Rebecca à d’importantes décisions, aussi bien personnelles que professionnelles. Kevin avait choisi de partir à Hollywood pour tenter sa chance dans le milieu du cinéma, Kate avait pris la décision de se lancer dans la chanson, tout comme sa mère dans sa jeunesse, et Randal, avait quant à lui, envie d’adopter un enfant. Ce deuxième chapitre se poursuit dans la même ambiance et apporte enfin une réponse importante à la question que se posent tous les fans de la série : de quelle manière Jack Pearson,le père de famille, est-il mort ? Un décès qui a un lourd impact sur la vie des autres protagonistes… Entre joie, difficultés, tristesse et nouvelles rencontres, le clan Pearson n’a pas fini de vous toucher et de vous faire vibrer !

« This Is Us » : les épisodes du jeudi 28 mai 2020

Saison 2 – épisode 1 : Conseils de père (21h05)

Randall fête son anniversaire avec sa femme et ses filles. À cette occasion, il annonce à tous son envie d’agrandir la famille en adoptant un enfant. Kevin quitte le théâtre pour tourner un film avec le réalisateur Ron Howard. Kate a décidé de se lancer dans la chanson. Pour commencer sa carrière, elle passe une audition auprès de professionnels et Toby, son fiancé, met tout en œuvre pour l’encourager.

Saison 2 – épisode 2 : Pour ton bien (21h50)

La famille Pearson se rend à Los Angeles afin d’assister au tournage d’un épisode de la série « Manny » dans laquelle Kevin tient un rôle important mais ce dernier doute de son talent. Dans le passé, Rebecca ne supporte plus l’alcoolisme de Jack. Après une dispute, elle lui demande de se prendre en main pour mettre un terme à ce problème qui nuit à leur couple. Il décide de s’inscrire aux Alcooliques Anonymes…

Saison 2 – épisode 3 : Deja vu (22h35)

Kate rend visite à Kevin sur le plateau de tournage de son prochain film. Ce dernier doit donner la réplique à Sylvester Stallone. Contre toute attente, Kate sympathise avec l’interprète de Rocky. Randall et Beth reçoivent une bonne nouvelle de la part des services sociaux et se voient confier une adolescente prénommée Deja. Mais la première journée ne se déroule pas sans souci…

Saison 2 – épisode 4 : Sans répit (23h20)

Randall et Beth éprouvent des difficultés avec Deja, leur fille adoptive. L’adolescente reste réservée et refuse obstinément de se laver les cheveux. De son côté, Kevin doit se faire opérer du genou après avoir reçu un coup lors du tournage. Kate et Toby s’occupent de lui durant sa convalescence. Dans le passé, Rebecca voit débarquer sa mère venue s’occuper des enfants atteints de la varicelle.

« This Is Us » ça commence ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY. Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES