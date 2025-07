Publicité





66 minutes du 6 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 6 juillet 2025, sommaire

🔵 Eze, paradis perché

C’est l’un des villages les plus pittoresques des Alpes-Maritimes. Niché entre Monaco et Nice, Èze figure parmi les plus beaux villages de France. Très apprécié des visiteurs, il offre un panorama exceptionnel à 180 degrés sur la mer Méditerranée. Ce succès auprès des touristes comme des locaux s’explique par son charme typique de la Côte d’Azur, mêlé à une touche de luxe raffiné. L’exemple parfait en est l’hôtel cinq étoiles La Chèvre d’Or, récemment rénové, avec sa piscine suspendue à flanc de falaise et ses suites élégantes, sans oublier son restaurant, véritable institution dans la région. Èze séduit aussi par ses sites insolites, comme son jardin botanique perché à 430 mètres au-dessus de la mer, considéré comme l’un des plus beaux de France, et regroupant des espèces venues des cinq continents. Les habitants, quant à eux, ne quitteraient pour rien au monde ce havre de paix perché, où les biens immobiliers s’arrachent désormais à prix d’or. Laissez-vous surprendre par ce village d’exception, riche en découvertes et en émotions.



Publicité





🔵 Espagne : la côte qui ensoleille les Français

C’est l’une des destinations estivales favorites des Français : la Costa del Sol, joyau de l’Andalousie. Avec ses 150 kilomètres de littoral bordé par les montagnes et baigné par des eaux turquoise, elle offre un véritable paradis aux vacanciers. L’an dernier, plus d’un million et demi de Français s’y sont rendus, séduits par la gastronomie, la culture et l’art de vivre andalou. Mais la région, de Malaga à Marbella, attire aussi ceux qui choisissent de s’y installer définitivement. Restaurateurs, gérants de campings ou agents immobiliers : tous profitent des 300 jours de soleil par an que leur offre la Costa del Sol.

Rencontre avec ces nombreux Français qui ont décidé de poser leurs valises sur cette côte qui porte si bien son nom.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.