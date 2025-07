Enquête Exclusive du 6 juillet : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 6 juillet 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Ozempic, Mounjaro, Wegovy : enquête sur ces nouveaux médicaments qui font maigrir la planète ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 6 juillet 2025 : votre émission en résumé

C’est une véritable révolution qui déferle sur la planète. Wegovy, Ozempic, Mounjaro, Zepbound… ces médicaments présentés comme miraculeux promettent de transformer la vie de millions de personnes et de bouleverser une partie de l’économie mondiale en s’attaquant à l’obésité. Avec eux, un vieux rêve semble à portée de main : perdre du poids sans effort. Aux États-Unis, un adulte sur huit les a déjà essayés, soit plus de 30 millions d’Américains, et ces traitements viennent d’arriver en France.

Le principe est simple : une injection hebdomadaire dans la cuisse, l’abdomen ou le bras, contenant une substance mimant l’hormone GLP-1, qui agit directement sur le cerveau pour réduire l’appétit. Résultat : une perte de poids moyenne pouvant atteindre 15 % en un an, loin devant les 5 % espérés avec un régime classique. Aux États-Unis, des stars comme Oprah Winfrey, Elon Musk ou Rebel Wilson font l’éloge de ces traitements. Sur les réseaux sociaux, des centaines de mères de famille exhibent leurs transformations spectaculaires avec des photos avant/après, et le phénomène prend une ampleur telle que des familles entières suivent désormais ce traitement.



En Géorgie, nous avons rencontré Emma, une trentenaire mère de deux enfants, qui a vu son poids passer de 118 à 86 kilos en un an. Séduits par ses résultats, son mari et ses parents se sont eux aussi lancés dans le traitement : à eux quatre, ils ont perdu plus de 100 kilos. L’usage de ces médicaments s’est tellement banalisé aux États-Unis que certains instituts de beauté les proposent désormais pour « gommer les kilos superflus ». Plus inquiétant encore : des personnes sans surpoids commencent à en consommer à faible dose, en prévention.

Pourtant, les spécialistes alertent sur les dangers de ces traitements pris sans encadrement médical. Partout dans le monde, des témoignages d’effets secondaires graves émergent. En France, nous avons rencontré Isabelle Charrier, victime d’une paralysie incurable de l’estomac qu’elle attribue au traitement : elle a perdu plus de 40 kilos en 8 mois et peine désormais à s’alimenter. Et son cas est loin d’être isolé. Aux États-Unis, de nombreux avocats dénoncent un scandale sanitaire naissant et préparent de vastes actions en justice contre les laboratoires pharmaceutiques.

Malgré les risques, la demande explose : de plus en plus de Français prêts à tout pour maigrir se tournent vers le marché noir. Sur internet, il suffit de quelques clics pour obtenir une ordonnance, et sur les réseaux sociaux, des vendeurs proposent ces produits en toute illégalité. Perdre du poids grâce à une simple injection sans le moindre effort : la promesse est-elle trop belle pour être vraie ? Enquête sur la molécule qui fait fondre l’Amérique.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.