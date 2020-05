Vianney : sa révélation sur Johnny Hallyday (VIDEO)

5 ( 9 )



ANNONCES





Alors que le chanteur Vianney a sorti son nouveau single « N’attendons pas » il y a maintenant quelques semaines, il était hier soir sur le plateau de « 20h30, le dimanche » aux côtés de Laurent Delahousse.

L’occasion pour Vianney de se confier sur cette chanson et on peut dire qu’il a surpris en révélant qu’à la base ce n’est pas lui qui devait l’interpréter mais un très grand artiste français aujourd’hui disparu !



ANNONCES





En effet, c’est pour Johnny Hallyday qu’était destiné le titre « N’attendons pas ».

« Il est écrit depuis trois ans. J’étais dans ma période où on me demandait d’écrire beaucoup de chanson pour d’autres artistes. Et on m’a demandé cette chanson, pour un grand chanteur que j’aime beaucoup. J’avais mis beaucoup de moi dedans. Il s’agit de Johnny Hallyday » a confié Vianney.



ANNONCES





Rappelons que ce single est le premier extrait du nouvel album de Vianney, qui sortira prochainement cette année.

20h30 le dimanche, replay vidéo du 17 mars 2020

Si vous avez manqué l’interview de Vianney et son live sur « N’attendons pas » hier soir dans « 20h30, le dimanche », sachez que le replay en vidéo est disponible sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES