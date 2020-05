Koh-Lanta : Inès moquée et critiquée, elle répond (VIDEO)

3.7 ( 26 )



Koh-Lanta l’île des héros, infos candidats – Cette saison dans Koh-Lanta, Inès est la cible d’attaques répétées de la part des internautes, qui ne sont pas tendres avec l’aventurière. Alors que la jeune femme, infirmière, a été victime de menaces de mort il y a quelques semaines après l’élimination de Sam, elle a encore été sévèrement moquée ce week-end.

En cause, le fait qu’Inès semblait découvrir les fruits lors du confort qu’elle a partagé avec Naoil.



Du coup, la jeune femme a utilisé son compte du réseau social Instagram, où elle est suivie par plus de 190.000 personnes, pour s’exprimer et répondre une nouvelle fois aux critiques.

« J’aimerais bien m’expliquer sur deux trois choses, alors premièrement je connais les fruits, je suis pas teubé » a déclaré Inès, 25 ans.



« Juste en fait, j’ai un problème depuis que je suis toute petite par rapport aux fruits, je n’arrive pas à les manger dans leur forme naturelle. Il faut qu’ils soient mixés sinon je les vomis. Voilà, mon corps a été habitué à ne pas recevoir de fruits, mais je les prends si c’est mixé il n’y a aucun soucis » a-t-elle ensuite expliqué.

Et, même si l’info n’est pas des plus passionnantes, Inès a ajouté que depuis le tournage de Koh-Lanta et ce confort, elle mange enfin des fruits normalement.

« Mais depuis Koh-Lanta, je peux les manger dans leur forme naturelle. Donc je connais les fruits, j’ai une famille qui mange des fruits je ne suis pas ignorante, mais j’espère que vous avez rigolé » a-t-elle confié.

Retrouvez un nouvel épisode écourté de « Koh-Lanta : l’île des héros » vendredi à 21h05 sur TF1.

