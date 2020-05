« Week-end à Zuydcoote » avec Jean-Paul Belmondo : cet après-midi sur France 3

4.6 ( 9 )



Aujourd’hui sur France 3 (re)découvrez le film « Week-end à Zuydcoote » d’Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak et Georges Géret. C’est le second film du cycle Jean-Paul Belmonde que la chaîne a débuté hier la rediffusion du film « Le Professionnel ».



Pour ce deuxième film du cycle Bébel, rendez-vous dès 13h50 sur France 3 mais aussi, depuis tous vos appareils connectés, en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV. Aucun replay ne sera bien sûr disponible puisqu’il s’agit d’un film de cinéma.

« Week-end à Zuydcoote » avec Jean-Paul Belmondo : histoire, synopsis

En juin 1940, à Dunkerque, les soldats français et anglais subissent les bombardements allemands. Parmi eux, le jeune sergent français Julien Maillat et ses amis soldats, Pinot, Dhéry et Pierson. Pris au piège, ils tentent en vain de regagner l’Angleterre mais se retrouvent au point de départ, sur la plage de Zuydcoote. Fatigué et désabusé, Julien fait alors la rencontre de Jeanne, une femme retranchée dans sa maison en ruines qu’elle refuse d’abandonner.

Le saviez-vous ?

– Un tournage mouvementé : la Maire de l’époque a bien failli remettre en cause le projet, cette dernière s’étant agacée des bruits occasionnés par le tournage (chars, avions, bruits d’explosion).



– « Week-end à Zuydcoote » n’est autre que l’adaptation cinématographique du roman éponyme de Robert Merle.

– Beau succès en salles lors de sa sortie en 1964, le film avait convaincu 3 154 140 spectateurs.

Vidéo, bande-annonce

Et on termine comme toujours par les images qui vont avec…

Le cycle Belmondo continue cet après-midi sur France 3 dès 13h50 avec « Week-end à Zuydcoote ».

