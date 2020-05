Audiences TV prime 25 mai 2020 : « BIS » petit leader devant « Red »

4.9 ( 12 )



Audiences TV prime 25 mai 2020 . Sans grande surprise il faut bien le dire c’est la comédie de Dominique Farrugia « BIS » avec Franck Dubosc et Kad Merad qui s’est imposée hier soir en tête des audiences de la première partie de soirée. Verdict : 3.90 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 16.6%.



Plus large domination toutefois sur le public jeune et féminin avec notamment 26% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 27% auprès des 25-49ans.

Audiences TV prime 25 mai 2020 : autres chaînes

Sur M6, le film d’action « Red » avec Bruce Willis et Morgan FREEMAN a pu compter sur 3.51 millions d’amateurs de gros bras soit 15 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.



Retour un brin compliqué pour « Major Crimes » sur France 2 avec seulement 2.87 millions de de fidèles pour 11.6% de part de marché (moyenne des deux premiers épisodes).

France 3 est juste derrière avec un numéro de son magazine « Secrets d’Histoire ». Hier soir il était en mode rediffusion et s’intéressait au destin de François 1er. Verdict : 2.32 millions de passionnés d’histoire pour 9.6% de pda.

On retrouve ensuite France 5 avec le film « Une étrange affaire ». Emmené par Michel Piccoli, Gérard Lanvin et Nathalie Baye, il a pu compter sur 1.64 million de nostalgiques (pda 6.7%).

Notez également le succès du film « Le Ruban Blanc » de Michael Haneke avec Christian Friedel et Ernst Jacobi. Diffusé sur Arte, ce long-métrage en noir et blanc a convaincu 1.26 million de cinéphiles (pda 5.4%).

