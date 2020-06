Les « 12 coups de midi » actu : Colas a été éliminé, l’étoile mystérieuse trouvée sur la toile, Jean-Luc Reichmann invité de Nikos Aliagas !!

4.3 ( 6 )



« 12 coups de midi » : actu et news du jour. On a beaucoup de choses à vous dire à propos du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et oui il s’est passé beaucoup de choses au cours de ces dernières heures. Entre l’élimination de Colas, l’étoile mystérieuse qui a été trouvée sur la toile et le fait Jean-Luc Reichmann sera l’invité de Nikos Aliagas dans « 50’Inside », ça fait un paquet d’infos à vous donner…



Mais on commence bien sûr par l’élimination de Colas après 7 participations et 2 coups de maître. Celui qui a éliminé Éric n’est toutefois pas reparti les mains vides puisque sa cagnotte a atteint 23.500 euros.

« 12 coups de midi » actu : l’étoile mystérieuse trouvée sur la toile

Et la fameuse étoile mystérieuse a fini par être trouvée sur la toile. Et devinez quoi ? Et bien il s’agirait de Baptiste Giabiconi. C’est en tout cas ce que croit savoir le site internet de TV MAG

Quel rapport avec les indices ?



L’hélicoptère car il a été monteur-ajusteur chez Eurocopter

Les feuilles de vigne car il a déjà posé nu

Le chat blanc en référence à Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld

Le mange-disques pour ses albums

La cloche de restaurant parce qu’il est détenteur d’un BEP restauration.

L’âne en raison des origines corses



Jean-Luc Reichmann invité de Nikos Aliagas

Et si vous êtes fans de l’animateur des « 12 coups de midi », notez qu’il sera l’invité de Nikos Aliagas ce samedi dans 50’Inside ». Il fera en effet l’objet du portrait de la semaine, un portrait en 5 dates.

« Dans mon objectif. Ombre et lumière, derrière le personnage de la petite lucarne, un homme bcp plus complexe et sensible. Un être de nuances qui transforme ses silences en lumière. Son portrait ce samedi dans la rencontre en cinq dates » a écrit Nikos sur les réseaux sociaux pour annoncer l’évènement en légende d’une magnifique photo dont il a seul le secret.

.@JL_Reichmann dans mon objectif. Ombre et lumière, derrière le personnage de la petite lucarne, un homme bcp plus complexe et sensible. Un être de nuances qui transforme ses silences en lumière. Son portrait ce samedi dans la rencontre en cinq dates de @50inside @tf1 pic.twitter.com/FbwbYVSxpU — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) June 24, 2020

Pour info « 5O’Indide » c’est tous les samedis dès 17h50 sur TF1.

Et sinon retrouvez Antonin, le nouveau maître de midi des « 12 coups de midi », aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

>>> Attention le Combat des Maîtres débute bientôt !!! Plus d’infos ICI

