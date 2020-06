Audiences TV prime 25 juin : « Taxi 2 » en tête devant « Les fantômes du Havre », « This is us » touche le fond

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Audiences TV prime 25 juin 2020. Rapide coup d’oeil sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Sans surprise c’est le film de TF1 « Taxi 2 » qui s’est imposé en réunissant 4.14 millions de téléspectateurs soit 20.2% du public présent devant son poste de télévision. Signé Gérard Krawczyk, et porté par Samy Naceri, Frédéric Diefenthal et Marion Cotillard, le film a cartonné auprès du public jeune et féminin avec par exemple 31% de pda auprès des femmes responsables des achats moins de 50 ans ou 42% auprès des 15-24 ans.

#Audiences @TF1 📌 #Taxi2 fait la course en tête avec 4.1M de tvsp hier soir. 🥇

✅ 31% de pda FRDA-50a

✅ 34% de pda 25-49a

✅ 42% de pda 15-24a jeudi prochain, rdv avec #Taxi3 @TF1 pic.twitter.com/OySYlXvzQa — TF1 Pro (@TF1Pro) June 26, 2020

Audiences TV prime 25 juin 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec une énième rediffusion du téléfilm « Les fantômes du Havre ». Déjà diffusé en mars dernier, et porté par Barbara Cabrita et Frédéric Diefenthal, il s’est contenté cette fois de 2.95 millions de téléspectateurs (pda 14.4%).



ANNONCES





France 2 complète le podium avec son divertissement « 100 ans des comédies musicales : les stars chantent pour le Sidaction ». Présenté par Marie-Sophie Lacarrau, et avec une pléiade de stars, il a convaincu 1.87 million de Français soit 10.8% des téléspectateurs.



ANNONCES





Pour la série de M6 « This Is Us », ça ne passe toujours pas. À peine 1.10 million de téléspectateurs pour les deux derniers épisodes de la saison 2 soit 5.4% de l’ensemble du public.

W9 complète notre TOP 5 avec le film « Encore Heureux » de Benoît Graffin. Emmené par le duo Sandrine Kiberlain / Edouard Baer, il a été vu ou revu par 1.07 million de personnes (pda 5.2%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES