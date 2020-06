Demain nous appartient en avance : Aurore prévient ses filles (résumé + vidéo épisode 696 DNA du 26 juin 2020)

4.9 ( 12 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 696 du vendredi 26 juin 2020 – Un climat inquiétant s’inquiète en cette fin de semaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et ce soir, Aurore décide d’informer ses filles, Manon et Sofia, du grand danger qui rôde…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 696

Aurore informe ses filles sur le violeur qui rôde à Sète. Si Sofia comprend qu’il va falloir être prudentes, ce n’est pas le cas de Manon, qui minimise et ne veut pas s’arrêter de vivre… Quant à Marianne, elle peut compter sur le soutien inconditionnel de Renaud.

De leur côté, Lou et Victor regardent d’un mauvais œil la nouvelle obsession de Timothée. Et c’est le début d’une nouvelle aventure pour Bart et Gabin, qui reprennent le Little Spoon. C’est laborieux mais Flore est là pour les épauler.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 696 du 26 juin

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

