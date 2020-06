4.9 ( 8 )



« Candice Renoir » du 26 juin 2020 – Ce soir sur France 2 c’est encore une soirée de rediffusions qui vous attend ! 3 épisodes en rediffusion de la série « Candice Renoir » vous seront ainsi proposés dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV pour les voir en replay, streaming vidéo et/ou avant-première.

Et comme toujours, on vous propose de découvrir un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés des trois épisodes de votre soirée.



« Candice Renoir » du 26 juin 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

S6 E4 : A beau mentir qui vient de loin :

Un très beau jeune homme africain est retrouvé noyé après avoir été ligoté. Après avoir interrogé la veuve, Candice oriente son enquête vers l’univers du tourisme sexuel féminin. Il s’agit d’un terrain dangereux, même si la romance et les sentiments sincères sont parfois au rendez-vous. Antoine, submergé, se retrouve obligé d’emmener sa fille de 18 mois à l’hôtel de police…

S4 E9 : C’est dans le malheur qu’on reconnaît ses amis

Un corps sans vie est découvert dans le coffre d’une voiture abandonnée, sous un tunnel. Aline, la responsable de l’IJ, prend soin de dissimuler un des indices trouvés sur la scène de crime. L’équipe se rend sur place. Un face-à-face entre Candice et Aline fait ressurgir le climat de violence des années 80 et conduit le groupe à s’interroger sur le droit à l’oubli et la notion de «pardon des offenses». Candice, égale à elle-même, déniche une preuve là où on ne l’attend pas. Côté privé, entre Candice et Jennifer, le coeur d’Antoine balance. Un choix est-il nécessaire entre les deux femmes ? Un bon choix existe-t-il ?…



S4 E10 : Oeil pour oeil et le monde deviendra aveugle

Le docteur Adler, psychiatre renommé, vient signaler le futur meurtre d’un des membres du groupe Renoir. Une femme aurait la ferme intention de s’en prendre à Antoine. L’équipe prend l’affaire au sérieux et pense à une vengeance plutôt qu’à une plaisanterie. Antoine a bien des ennemis, mais il ne semble pas connaître la personne en question, une jeune femme de 20 ans. Parallèlement, le commandant Canovas s’éloigne de Candice, peu enclin à lui pardonner ses infidélités. De son côté, Antoine rejoint Jennifer, enceinte de lui. Candice restera-t-elle seule et en danger ?…

Nouveau succès d’audience ?

Les Français râlent des rediffusions et pourtant… Il y a 15 jours – pas d’épisodes la semaine dernière – la série s’est classée en tête des audiences avec 4.06 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes de la soirée qui en comptait trois (pda 19.1%).

