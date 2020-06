Demain nous appartient en avance : Maxime veut retrouver le prédateur (résumé + vidéo épisode 690 DNA du 18 juin 2020)

5 ( 4 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 690 du jeudi 18 juin 2020 – Maxime est déterminé à aider Amanda à retrouver le prédateur qui l’a violée ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Tristan est soupçonné par la police, Maxime est à la recherche de preuves et il promet de ne pas laisser tomber Amanda…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 690

Maxime fait tout ce qu’il peut pour soutenir Amanda après l’affreux viol qu’elle a subit. Face à la détresse d’Amanda, le jeune homme tente de la rassurer et de l’accompagner vers le jour d’après. Déboussolée et apeurée, Amanda est inconsolable et risque d’avoir de grandes difficultés à vivre, surtout si le violeur venait à ne jamais être arrêté…

Pendant ce temps là, la stupéfaction et l’incrédulité sont de mise lorsqu’un habitant considéré comme inoffensif est soupçonné d’être derrière les malheurs d’Amanda. Tous les efforts que Leïla fait pour réconcilier Noor et Samuel n’ont pas l’effet escompté… Et Paul Gosselin s’en prend à son fils Gabin qui essayait de s’en sortir avec l’aide de Bart. Les efforts de Bart et Gabin pour s’en sortir sont contrariés par une violente réaction du père de Gabin.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 690 du 18 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

