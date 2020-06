Demain nous appartient spoiler : Rémy surprend Thomas et Soraya (VIDEO)

5 ( 3 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Soraya est dangereusement attirée par Thomas Delcourt ces dernières semaines dans votre série de TF1 « Demain nous appartient »… Et dans quelques jours, Rémy va les surprendre !

En effet, il va débarquer dans la chambre d’hôpital de Thomas alors qu’il est avec Soraya et qu’ils se tiennent la main…



Ces derniers temps Soraya et son client Thomas se sont dangereusement rapprochés. Entre le prisonnier et celle qui vole à son secours, une certaine attirance réciproque s’est développée. Soraya rend visite à Thomas à l’hôpital et dans un nouvel échange plein de séduction… Surprise ! Rémy entre dans la salle ! Le jeune homme va-t-il comprendre ce qui est en train de se passer ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Rémy surprend Soraya et Thomas Delcourt

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

