« La soupe aux choux » et « E.T. l’extra-terrestre » : ce soir sur France 3, deux grands classiques du cinéma

« La soupe aux choux » et « E.T. l’extra-terrestre » au programme TV de ce lundi 29 juin 2020. Pour bien commencer la semaine, France 3 vous propose 2 grands classiques du cinéma ce soir. Dès 21h05 (re)découvrez « La soupe aux choux » avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret puis dès 22h45 le film culte de Steven Spielberg « E.T. l’extra-terrestre ».



« La soupe aux choux » et « E.T. l’extra-terrestre » : histoire, résumé, synopsis

« La soupe aux choux » : un film de Jean Girault avec Jean Carmet, Jacques Villeret et Louis de Funès

Le Glaude et le Bombé, deux vieux paysans portés sur la bouteille, vivent très retirés de la vie moderne. Une nuit, un extra-terrestre atterrit en soucoupe volante dans le jardin du Glaude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de sa fameuse soupe aux choux…

« E.T. l’extra-terrestre » : un film de Steven Spielberg avec Pat Welsh, Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughton…



Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

🎬🍿 Pour bien commencer la semaine, France 3 vous propose 2 grands classiques du cinéma lundi soir ! ▶ « La soupe aux choux » à 21.05

▶ « E.T. l'extra-terrestre » à 22.45 pic.twitter.com/PwKhLTMzJI — France 3 (@France3tv) June 26, 2020

E.T. l’extra-terrestre et Elliot se sont retrouvés

Le saviez-vous ? À Noël dernier, et dans le cadre ‘une publicité télévisée diffusée à l’occasion de Thanksgiving, E.T. l’extra-terrestre est revenu sur terre retrouver son grand ami Elliot. Mais comme vous vous en doutez, ce dernier a bien grandi car 37 années se sont écoulées depuis leur première rencontre.

Et la bonne nouvelle c’est qu’Henry Thomas a repris son rôle d’Elliot ….

