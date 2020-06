Demain nous appartient en avance : Morgane en colère (résumé + vidéo épisode 697 DNA du 29 juin 2020)

5 ( 7 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 697 du lundi 29 juin 2020 – Une nouvelle semaine débute et tout le monde s’inquiète à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors qu’elle est clairement la prochaine cible du prédateur, Morgane semble s’inquiéter des avancées de l’enquête de police…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 697

Sandrine, Morgane, Arthur et Gabriel discutent de l’enquête sur le prédateur alors qu’ils terminent leur petit déjeuner. Sandrine propose qu’ils rentrent tous ensemble du lycée le soir. Mais Gabriel va dormir chez sa mère tandis qu’Arthur passe la soirée chez Sofia. Et quand Arthur et Gabriel rigolent de la situation, Morgane est furieuse et leur fait la morale sur ce sujet grave.

Et alors que l’enquête d’Aurore et Martin se précise, le danger frappe de nouveau à Sète. Luke se montre trop enthousiaste par rapport aux séances de sport de Christelle, qui n’arrive plus à suivre le rythme. Timothée mène la vie dure à son père pour que leur famille ait des pratiques plus écologiques. Victor est dépassé par tous les changements que Timothée veut instaurer pour rendre leur vie plus écoresponsable.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 697 du 29 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

