Plus belle la vie : ce soir, Andrès va quitter Luna (résumé + vidéo de l’épisode 4051 PBLV du 29 juin 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4051 du lundi 29 juin 2020 – Ce soir c’est le grand retour des inédits de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », pour le plus grand plaisir des fans de la série de France 3. Dans ce nouvel épisode, Mirta va voir Andrès dans sa chambre d’hôpital et elle exige qu’il coupe les ponts avec Luna ! Andrès accepte pour le bien de la femme qu’il aime…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4051

Irina n’est pas prête à épouser Boher. Samia le console et lui dit qu’il a peut-être été trop pressant. Luna convainc Irina que son père n’est pas un monstre et qu’elle peut le changer. Mirta vient voir Andrès pour lui demander de ne plus jamais avoir aucun contact avec Luna et il accepte. De son côté, Irina parvient à amadouer Kevin, et à voir Andrès dans sa chambre d’hôpital. Les retrouvailles sont émouvantes entre le père et la fille…

Hadrien annonce la venue de sa mère à Samia, mais cette dernière est préoccupée par son travail. Une nouvelle agression se produit à Scotto. L’annonce fait l’effet d’une bombe, amenant même Lougane à vouloir geler le financement de l’éducabus au profit de l’installation de caméras de surveillance dans le quartier…



Rochat invite Claire, pleine de pitié pour lui, à déjeuner, mais il frôle le ridicule en suivant les conseils de Jimmy, non adaptés…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4051 du 29 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

