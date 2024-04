C dans l’air du 26 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 avril 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 26 avril 2024 : le sommaire

⬛ Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur de santé publique, connu pour ses interventions calmes et scientifiques pendant la pandémie de Covid-19, sera l’invité d’Axel de Tarlé dans #cdanslair. Dans son livre « Prévenez-moi ! », écrit sous forme de roman, il prône une politique de santé axée sur la prévention des maladies, mettant en lumière les avantages d’une vie en bonne santé plutôt que simplement longue.

⬛ Le ministre de l’Intérieur soutient les maires imposant un couvre-feu aux mineurs de moins de 13 ans pour les garder chez eux la nuit. Cette mesure fait suite à plusieurs actes de violence impliquant des jeunes. Le gouvernement lance une concertation pour lutter contre la violence des mineurs, avec des propositions telles que des sanctions scolaires, des aides aux parents, des internats et une régulation des écrans. Ces mesures suscitent des réactions diverses, avec des critiques de l’opposition, des associations et des professionnels de l’éducation et de la justice.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 26 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.