« Les 12 coups de midi » : Dans 5 jours Éric deviendra le plus grand maître de midi, Jean-Luc Reichmann ému

« Les 12 coups de midi ». Le compte à rebours est lancé. Aujourd’hui, Éric le Breton participait pour la 189ème fois au jeu de TF1 « Les Douze coups de midi ». Sachant que Christian Quesada est parti après sa 193ème participation, il n’est pas très compliqué de calculer la date à partir de laquelle il va le dépasser enfin…

Car, et nous vous pouvons désormais vous le confirmer, Éric va bien devenir le nouveau numéro 1 du jeu. Il était déjà le premier en ce qui concerne le montant des gains, il le sera aussi en nombre de participations et de victoires ce dimanche.



Nombre de participations d’Éric



– Mercredi 10 juin 2020 : 190ème participation

– Jeudi 11 juin 2020 : 191ème participation

– Vendredi 12 juin 2020 : 192ème participation

– Samedi 13 juin 2020 : 193ème participation – Éric va égaler Christian Quesada –

– Dimanche 14 juin 2020 : 194ème participation – Éric va le dépasser et devenir n°1 –

« Les 12 coups de midi » : et sinon que s’est-il passé aujourd’hui ?

Et sinon que s’est-il passé aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi » ? Et bien pas grand chose à vrai dire. Éric n’a que très peu brillé avec une victoire de seulement 1.000 euros à partager et est resté totalement impuissant face à l’étoile mystérieuse en proposant le nom de Bradley Cooper.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Une fois n’est pas coutume, personne ne le sait. Pourquoi ? Et bien parce que même si les émissions sont enregistrées avec un peu d’avance, l’étoile n’avait toujours pas été trouvée lors des derniers enregistrements.

Du côté des indices on a rien de nouveau aujourd’hui : on a toujours une cloche de restaurant, une feuille de vigne et ce qui ressemble à une piste d’athlétisme même s’ils sont de plus en plus nombreux à remettre en cause cette idée en raison de la forme circulaire du trait blanc au sol. Un terrain extérieur de basket ou de hand peut-être ?

Récapitulatif des noms déjà proposés

Rachida Brakni, Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya, Thierry Marx, Kevin Costner, Pio Marmaï et Bradley Cooper.

« Les 12 coups de midi » : Éric a gagné beaucoup de cadeaux, mais…

À ce jour la cagnotte d’Éric atteint la somme de 898 166 € dont 598 850 € de cash. Le reste ce sont des cadeaux. Oui mais Éric ne pourra pas en profiter, enfin pas tout de suite.

« Grâce aux étoiles mystérieuses, notre maître de midi a remporté ici des places pour suivre le match de rugby France-Irlande. Match reporté, match annulé ! Notre maître de midi a gagné un séjour à Venise, le voyage est tombé à l’eau ! Même le grand prix de Formule 1 auquel il devait assister est resté bloqué dans les stands » a déclaré Jean-Luc Reichmann aujourd’hui face à un candidat un brin désabusé.

Heureusement il y a bien d’autres cadeaux dont il pourra profiter ensuite dont 7 voitures au minimum.

Jean-Luc Reichmann touché par une photo de son ex femme et de sa fille

Il y a quelques jours Rosalie (sa fille, ndrl) a publié une photo d’elle bébé avec sa maman. L’occasion de lui souhaiter une bonne fête. « Juste pour te dire au combien je t’aime …. Merci pour toute la force que tu m’as transmise : Bonne fête maman » a t-elle écrit en légende de ce cliché.

Visiblement touché, l’animateur de TF1 a rapidement réagi en écrivant : « Magnifique photo ! Magnifique papier peint. PS : je me rappelle l’avoir prise la veille de mon départ pour aller remplacer Marie-Ange Nardi sur l’émission 40 degrés à l’ombre sur FR3. Elle venait de se faire attaquer par un lion »

Des audiences qui rendent Jean-Luc Reichmann heureux

Alors que les audiences du jeu continent d’être au beau fixe, Jean-Luc Reichmann se félicite des chiffres. « Toujours de très très belles performances et très large #Leadership hier pour #Les12CoupsDeMidi ✌️👍‬ ‪📈 pic à plus de 5 Millions de téléspectateurs‼️… ‬ ‪✅ 35 % de PdA sur cibles 4+ ‬ ‪✅ 26% de PdA auprès des FRDA-50 ans‬ 🙏 Merci merci à Tousss et Rendez-vous à MIDIIIII » a t-il écrit sur son compte Instagram aujourd’hui.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » demain, mercredi 10 juin 2020, dès 12 heures sur TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour voir l’émission en streaming puis replay durant 7 jours.

