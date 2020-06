« The Resident » du 10 juin 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir (saison 2)

4.3 ( 6 )



ANNONCES





« The Resident » du 10 juin 2020. Suite de la saison 2 de « The Resident », votre nouvelle série médicale préférée, ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



ANNONCES





Au programme deux épisodes inédits de la saison 2 « Le microbe » et « Cauchemars ».

« The Resident » du 10 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Le microbe » : Randolph décide de changer de prestataire pour les appareils médicaux. Cette décision déplaît au corps médical et particulièrement à Kit et AJ, qui mettent leurs différends de côté afin de s’allier contre Randolph. Le cancer d’un jeune patient fait une récidive et Conrad et Nic vont tout faire pour l’aider à réaliser l’un de ses rêves. Le rapprochement entre Julian et Devon est de plus en plus perceptible par le reste de l’équipe.



ANNONCES





« Cauchemars » : C’est Halloween. Conrad prend en charge une jeune femme qui souffre de terreurs nocturnes. Devon vit sa première soirée d’Halloween aux urgences. Comme chaque année, Mina organise une fête qui s’annonce épique. Nic hésite à y emmener sa sœur, sevrée depuis peu.

Nouveau succès d’audience ?

L’audience de « The Resident » se porte bien même si le déconfinement lui a fait perdre quelques plumes. La semaine 3.92 millions d’inconditionnels pour 16.4% de part de marché et une très large domination sur les cibles dites commerciales avec par exemple 26.8% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

« The Resident » avec Matt Czuchry et Emily VanCamp, c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES