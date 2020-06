« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ? Éric le retour…

5 ( 3 )



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ? Soyez fidèles aux « Douze coups de midi » de TF1 aujourd’hui, samedi 27 juin 2020. En effet, et après l’émission d’hier, il ne restait plus que 2 cases sur cette étoile de midi qui est restée mystérieuse jusqu’au bout. Et oui c’est un peu l’avantage de ne pas avoir de public…



Alors certes l’info a bien fuité sur la toile mais depuis à peine 2 jours. Ceux qui veulent vraiment savoir peuvent toujours suivre ce lien… Pour les autres un peu de patience puisque l’étoile sera entièrement dévoilée dans l’émission d’aujourd’hui. Reste à espérer que le maître de midi en place reconnaisse la personnalité que nous recherchons….

Seconde victoire pour Antonin

Quant à Antonin, le nouveau maître de midi, notez qu’il a signé hier une seconde victoire. Après son coup de maître de la veille, il a rajouté 1.000 euros dans sa cagnotte qui atteint désormais la somme de 6.000 euros.

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse

Rappel des indices



Un hélicoptère

Des feuilles de vigne

Un chat blanc

Un mange-disques

Une cloche de restaurant

Un âne

Une boule à facettes

Les noms déjà proposés

Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya, Thierry Marx, Kevin Costner, Pio Marmaï, Bradley Cooper, Ben Stiller, David Douillet, Cyril Féraud, Rachida Brakni, Jean-Pierre Coffe, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Ewan McGregor, Nathalie Simon, Philippe Gildas, Tom Cruise, Matt Damon, Gilbert Montagné, Michèle Torr, Francis Cabrel, Arnold Schwarzenegger, Sylvain Augier, Carole Bouquet.

« Les 12 coups de midi » : retour d’Éric

Hier le plus grand champion du jeu, à savoir Éric, a fait un petit coucou aux téléspectateurs depuis chez lui. Un retour à une vie « presque » normale… heureux d’avoir retrouvé sa famille. Et n’oubliez pas qu’ÉRIC sera de retour sur le plateau dès lundi pour le fameux « Combat des maîtres ».

LE RETOUR d’ÉRIC aux 12 COUPS …

Une semaine après son départ ‼️… @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/IS8Npu83xr — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 26, 2020

Enfin n’oubliez pas que ce soir c’est un portrait en 5 dates de Jean-Luc Reichmann qui nous sera proposé dans le magazine de Nikos Aliagas « 50’Inside ».

ATTENTION ⚠️ ALERTE TF1 ⚠️

COMMUNIQUÉ 🙏

« CE SOIR à 18h30 @TF1. Portrait de l’animateur et comédien @JL_Reichmann dans @50inside par @nikosaliagas

Une voix incontournable, une bonne humeur communicative, @JL_Reichmann enchante chaque midi le public »…

Photo @nikosaliagas 🙏 pic.twitter.com/Kk5eviGLYq — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 27, 2020

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse sera t-elle trouvée aujourd’hui ? Rendez-vous dès 12h05 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

