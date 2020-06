Les 12 coups de midi : toutes les infos sur l’élimination d’Eric, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

3.6 ( 5 )



Les 12 coups de midi, infos élimination Eric – C’est ce vendredi 19 juin qu’Eric devrait finalement être éliminé du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », selon la rumeur qui circule cette semaine. Le Maître de Midi, qui est là depuis le 28 décembre 2019, totalise aujourd’hui 197 participations et une cagnotte s’élevant à 921.216 euros de gains et cadeaux.

Mais il devrait être éliminé dans deux jours, juste avant la barre des 200 participations.



Et on peut déjà vous dire que le candidat qui va éliminer Eric s’appelle Reynald, il aurait 21 ans et serait étudiant infirmier.

Notons que ce mercredi sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice se profile sur l’étoile mystérieuse. Il semblerait que ce soit un cheval et Eric a proposé le nom de Nathalie Simon. Mais encore raté, ce n’est pas elle derrière cette étoile !



Eric décrochera-t-il cette étoile mystérieuse demain avant son élimination vendredi ? C’est peu probable…

Les 12 coups de midi du 17 juin 2020, le replay

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

