Un si grand soleil en avance : le témoignage de Janet (résumé + vidéo épisode n°418 du 17 juin 2020)

4.4 ( 9 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Grand moment d’émotion ce soir dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil ». En effet, Janet va livrer un témoignage bouleversant au tribunal, dans le cadre du procès de Brochot. De quoi renverser la balance !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 418

Au procès de Brochot, Janet livre son témoignage sur la prise d’otages dont elle a été victime avec sa fille, Emmy. Janet explique qu’il était flic et qu’elle lui faisait confiance. Elle confie avec émotion comment il l’a regardée avec sang froid pour lui dire que si ce n’était pas Becker qui mourrait, ça serait Emmy ! Janet ajoute que depuis ce jour elle n’a jamais cessé d’avoir peur…

Pendant ce temps, Quentin s’apprête à mettre le doigt dans un engrenage fatal…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES