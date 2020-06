« N’oubliez pas les paroles » : éliminé Paul repart avec 111.000 euros , il ne participera pas aux prochains Masters

4.2 ( 11 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles ». On pensait qu’il allait intégrer le top 16, le classement des plus grands maestros de l’histoire du jeu, mais son aventure s’est arrêtée ce soir. Paul n’est plus le maestro de « N’oubliez pas les paroles », le jeu musical de France 2 présenté par Nagui.



ANNONCES





La soirée avait pourtant bien commencé pour lui avec une 19ème victoire et 1.000 euros de plus dans sa besace.

Oui mais patatra dans le second numéro. Suite à une succession de petites erreurs, Paul a perdu son micro d’argent face à Syndie.

Il a donc été éliminé et est reparti avec la somme totale de 111.000 euros.



ANNONCES





Récapitulatif

🎤 Nombre de victoires : 19

🎤 Gains du jour : 1.000 euros (éliminé dans le second numéro)

🎤 Total des gains : 111.000 euros

Une somme insuffisante pour que Paul intègre le fameux TOP 16. Il ne participera donc pas aux prochains Masters ni au prochain Tournoi des Maestros.

« N’oubliez pas les paroles » : Syndie démarre mal…

Si Syndie est devenue maestro ce n’est pas parce qu’elle a performé. Elle a surtout gagné suite aux erreurs de Paul. Elle a d’ailleurs avoué à Nagui qu’elle n’avait pas révisé avant de venir jouer.

Un manque de révision qui s’est fait ressentir lors de la finale avec une première victoire à 0 euro.

« N’oubliez pas les paroles » revient demain, mardi 9 juin 2020, dès 18h40 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES