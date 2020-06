Demain nous appartient : une nouvelle famille va arriver, toutes les infos sur la reprise

4.2 ( 5 )



Demain nous appartient infos reprise des tournages DNA – Alors que c’est dans une semaine que reprendra la diffusion des épisodes inédits de la série de TF1 « Demain nous appartient », les tournages ont repris et on en sait plus sur ce qui vous attend.

En effet, Vincent Meslet, producteur de « Demain nous appartient », s’est confié sur la reprise du feuilleton quotidien dans les colonnes du nouveau numéro de Télé Loisirs sorti aujourd’hui.



Et contrairement à la concurrence, pas question de réécrire le scénario en intégrant pleinement le Covid-19 dans « Demain nous appartient » !

« Impossible de savoir comment l’épidémie va évoluer. Ecrire autour du Covid-19 serait prendre un risque » a confié Vincent Meslet. « On a donc décidé d’y faire allusion dans les dialogues sans changer les intrigues. Notre promesse, c’est d’offrir aux téléspectateurs, impatients de retrouver leur feuilleton, les histoires sentimentales et policières qu’ils aiment »



Concernant les intrigues à venir à la rentrée, le producteur de DNA donne des infos : elles seront centrées sur les Moreno, le capitaine Saeed, et bien sûr encore et toujours sur la famille Delcourt.

« Nous allons aussi multiplier les surprises à la rentrée et nous introduirons une nouvelle famille à moyen terme » a-t-il confié.

Rappelons que la diffusion reprendra le lundi 15 juin.

