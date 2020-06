Un si grand soleil : Manu arrête Baptiste, Elizabeth aide Hugues, ce qui vous attend mardi 9 juin (épisode n°412 en avance)

4.9 ( 14 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence et si vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil », vous devez déjà avoir hâte de savoir ce qui vous attend dans le prochain épisode. Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode 412 du mardi 9 juin, Baptiste va finalement être arrêté par la police !

En effet, Antonin va commencer à croire en l’innocence de son père. Et quand il en parle à son oncle, Baptiste, il finit par le trouver louche et réaliser qu’il n’a jamais défendu Sylvain…



ANNONCES





Du coup, Antonin va comprendre que l’incendie de l’escape game lui profite et il va aller en parler à Manu au commissariat, qui le croit et arrête Baptiste ! La police l’arrête juste avant qu’il ne prenne la fuite en Espagne.

De son côté, Sofia ne compte pas laisser tomber Virgile, même si Eve pense qu’il faut respecter son choix de tout lâcher et sombrer…



ANNONCES





Quant à Hugues, il sort de l’hôpital et contre toute attente, Elizabeth décide de l’aider à s’installer ! La psy a prescrit un traitement à Hugues, qui recrache les cachets en douce… Il promet à Elizabeth de changer et elle a envie de lui laisser une chance ! Claire annonce alors à Julien qu’elle a vu Elizabeth avec Hugues à l’hôpital…

Rendez-vous mardi 9 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

LIENS SPONSORISES